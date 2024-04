Manchester City, Guardiola: “Quello che è successo al Liverpool può succedere anche a noi”

“Ci restano cinque partite: partite difficili come quella con il Forest. Quello che è successo al Liverpool può succedere a noi e all’Arsenal”. L’allenatore del Manchester City, Pep Guardiola mette in guardia i Citizens dopo la vittoria sul campo del Brighton con il risultato di 4-0. La classifica vede l’Arsenal in testa a 77 punti, uno in più di Foden e compagni che però hanno una partita da recuperare, mentre il Liverpool ha perso terreno ed è a quota 74 punti. “La gente non si aspetta una loro sconfitta contro il Crystal Palace o contro l’Everton, ma può succedere: è il calcio”, ribadisce Guardiola sui reds di Klopp. Secondo Pep il Liverpool non è fuori dalla corsa al titolo: “Conosco il carattere di quella squadra e so che lotteranno fino alla fine. Dobbiamo farlo anche noi”, conclude.