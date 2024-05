Musetti-J.Cerundolo oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Challenger 175 Cagliari 2024

Lorenzo Musetti sfiderà Juan Manuel Cerundolo nel secondo turno dell’ATP Challenger 175 di Cagliari 2024, torneo in corso sulla terra rossa. Dopo aver usufruito di un bye al primo turno, scende in campo il tennista carrarino, che in Sardegna ha l’occasione per ritrovare un po’ di punti e di fiducia dopo mesi davvero complicati a livello tennistico. C’è tanto in palio nel ricco torneo challenger sardo, ma gli avversari sono di tutto rispetto. A partire dal minore dei fratelli Cerundolo, che sul rosso pur non essendo dotato di colpi particolarmente incisivi può sempre creare qualche problema a chi c’è dall’altra parte della rete.

