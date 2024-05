Swiatek-Keys oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Madrid 2024

Iga Swiatek se la vedrà contro Madison Keys nella semifinale del WTA 1000 di Madrid 2024, torneo di scena sui campi in terra rossa in altura della capitale spagnola. Primo set perso nel torneo per la numero uno al mondo nel suo match di quarti di finale contro Haddad Maia, ma la polacca non è mai stata realmente a rischio eliminazione. Un percorso fin qui positivo per lei, in questa stagione sul rosso in cui punta a confermarsi come la miglior interprete della superficie. Di fronte, in questa semi madrilena, si troverà a sorpresa Madison Keys. Giocatrice molto incostante, la statunitense, ma in grado di fare male a molte quando trova la settimana giusta. E con la capitale iberica il feeling sembra essere buono. Ci sono tre precedenti, con Swiatek in vantaggio 2 a 1 e in grado di imporsi nell’unico scontro diretto sul rosso.

Swiatek e Keys scenderanno in campo oggi, giovedì 2 maggio, alle ore 16:00. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento attraverso i tre canali di riferimento Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Max (205), oltre al nuovo Sky Sport Plus (per accedervi basta cliccare sul tasto verde del telecomando) per seguire anche le partite sui campi secondari. Disponibili inoltre una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Per i clienti NOW è disponibile EXTRA Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA. In alternativa, Sportface.it seguirà il match, accompagnando i propri lettori con news, approfondimenti e le parole dei protagonisti al termine del confronto.