Swiatek-Keys in tv: data, orario, canale e diretta streaming semifinale Wta Madrid 2024

Iga Swiatek se la vedrà contro Madison Keys nella semifinale del WTA 1000 di Madrid 2024, torneo di scena sui campi in terra rossa in altura della capitale spagnola. La numero uno del mondo si conferma di un altro livello e non si è scomposta neppure dopo il primo set perso nel match contro Haddad Maia, conquistando i due seguenti per 6-0 6-2. Prima semifinale alla Caja Màgica invece per la statunitense, bravissima a reagire dopo il primo set perso per 6-0 contro Jabeur, imponendosi in rimonta per 7-5 6-1. Swiatek e Keys si affronteranno per la quarta volta in carriera: la polacca è avanti 2-1 nei precedenti e ha vinto l’unico su terra rossa, agli Internazionali d’Italia nel 2021.

Swiatek e Keys scenderanno in campo giovedì 2 maggio, come secondo match sul Manolo Santana Stadium non prima delle ore 16:00. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora il torneo attraverso i canali di riferimento Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Max (205). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Durante l’appuntamento, inoltre, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, saranno visibili tutti i campi di gioco, compresi quelli di tutti gli altri eventi ATP e WTA. In alternativa, Sportface.it seguirà il match tra Swiatek e Keys, accompagnando i propri lettori con news, approfondimenti e le parole delle protagoniste al termine del confronto.