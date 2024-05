Musetti-Galan oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Challenger 175 Cagliari 2024

Lorenzo Musetti sfiderà Daniel Galan nel match valido per la semifinale dell’ATP Challenger 175 di Cagliari 2024, torneo in corso sulla terra rossa. Finale ampiamente alla portata per il tennista azzurro, che dopo aver piegato all’esordio Cerundolo si è ripetuto contro Borges, vendicando la sconfitta subita lo scorso mese all’Estoril. Musetti se la vedrà ora contro il colombiano Galan, uno specialista della terra battuta ma con un tennis decisamente meno efficace rispetto a quello del carrarino, che scenderà in campo con i favori del pronostico. Lorenzo ha anche vinto l’unico precedente, a Napoli nel 2022. In palio un posto nell’atto conclusivo del torneo contro il vincente dell’altra semifinale, Darderi-Navone.

