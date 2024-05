LIVE – Musetti-Galan, semifinale Challenger Cagliari 2024: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Musetti-Galan, incontro valevole per la semifinale dell’ATP Challenger 175 di Cagliari 2024, torneo in corso di svolgimento sulla terra rossa in Sardegna. L’azzurro ha una chance molto ghiotta per ottenere punti e fiducia in vista degli ultimi due appuntamenti stagionali sulla terra battuta: Roma e Parigi. Dopo il successo in due tie-break contro Cerundolo, Musetti ha ottenuto una bella vittoria in rimonta ai danni di Borges, prendendosi la rivincita dopo il ko all’Estoril. Lorenzo scenderà in campo con i favori del pronostico anche contro il colombiano Galan, approdato al penultimo atto del torneo in virtù del forfait di Fucsovics. Musetti ha vinto l’unico precedente, risalente al 2022 sul veloce di Napoli. Sportface.it seguirà il match tra Musetti e Galan garantendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. I due giocatori sono pianificati come primo incontro dalle ore 15:00.

