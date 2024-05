F1 GP Miami 2024, griglia di partenza Sprint Race: risultati qualifiche Shootout, pole Verstappen

La griglia di partenza della Sprint Race del GP di Miami 2024 di F1: ecco i risultati delle qualifiche Shootout sul circuito della Florida. E’ già tempo di caccia alla pole, seppur per la gara sprint e non ancora per quella della domenica, già al venerdì, proprio come in Cina. Verstappen ha chiuso al comando le prove libere, alle quali di fatto Leclerc non ha preso parte per un errore che lo ha costretto a spegnere la Ferrari. Di seguito ecco la griglia della sprint di Miami in aggiornamento.

Q1 – Lando Norris è il pilota più veloce in pista nel Q1 delle qualifiche del Gran Premi di Miami di Formula 1. L’olandese della Red Bull realizza il miglior tempo in 1’27″939 davanti alla Red Bull di Max Verstappen e alla McLaren di Oscar Piastri. Le Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc ottengono rispettivamente il settimo e l’ottavo tempo. I cinque esclusi che non accedono al Q2 sono Alexander Albon (Williams), Pierre Gasly (Alpine), Guanyu Zhou (Kick Sauber), Valtteri Bottas (Kick Sauber) e Logan Sargeant (Williams).

Q2 – La McLaren si conferma veloce nel Gran Premio di Miami. Infatti, nel Q2 delle qualifiche shootout, è ancora Lando Norris a balzare al comando della classifica dei tempi in 1’27″597. Dietro il britannico si piazzano la Red Bull di Sergio Perez e la Ferrari di Charles Leclerc; l’altra Rossa di Carlos Sainz è ottava. Gli eliminati dal Q2 sono a sorpresa George Russell (Mercedes) e Lewis Hamilton (Mercedes), insieme ad Esteban Ocon (Alpine), Kevin Magnussen (Haas), Yuki Tsunoda (Racing Bulls).

GRIGLIA DI PARTENZA SPRINT RACE MIAMI

SESTA FILA

11 George Russell (Mercedes)

12 Lewis Hamilton (Mercedes)

SETTIMA FILA

13 Esteban Ocon (Alpine)

14 Kevin Magnussen (Haas)

OTTAVA FILA

15 Yuki Tsunoda (Racing Bulls)

16 Pierre Gasly (Alpine)

NONA FILA

17 Guanyu Zhou (Kick Sauber)

18 Valtteri Bottas (Kick Sauber)

DECIMA FILA

19 Logan Sargeant (Williams)

20 Alexander Albon (Williams)