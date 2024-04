Musetti-Fils oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Montecarlo 2024

Lorenzo Musetti se la vedrà contro Arthur Fils nel secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo 2024, torneo di scena sui campi in terra rossa del Principato. Prova a raggiungere anche quest’anno gli ottavi di finale il tennista carrarino, che nella giornata inaugurale del torneo si è imposto in due set su Taylor Fritz, su questi campi addirittura semifinalista dodici mesi fa. Lorenzo vuole arrivare a un potenziale match contro il numero uno al mondo Djokovic, qui battuto già nella passata edizione del torneo. Vedremo se ci riuscirà: Fils, il suo avversario odierno, ha impressionato all’esordio con una perentoria vittoria ai danni del tedesco Hanfmann.

Musetti e Fils scenderanno in campo oggi, martedì 9 aprile, come 4°match sul Court des Princes a partire dalle 11:00. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora il torneo attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Durante l’appuntamento, inoltre, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, saranno visibili tutti i campi di gioco, compresi quelli di tutti gli altri eventi ATP e WTA. In alternativa, Sportface.it seguirà il match, accompagnando i propri lettori con news, approfondimenti e le parole dei protagonisti al termine del confronto.