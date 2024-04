Musetti-Djokovic oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Montecarlo 2024

Lorenzo Musetti se la vedrà contro Novak Djokovic negli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo 2024, torneo di scena sui campi in terra rossa del Principato. Il carrarino è in ottima fiducia dopo le due vittorie ottenute ai danni di due avversari molto scomodi come lo statunitense Taylor Fritz e il francese Arthur Fils. Il numero uno del mondo, invece, beneficiario di un bye al primo turno, ha esordito liquidando in due set il russo Roman Safiullin. Musetti si trova in svantaggio per 3-1 nel bilancio degli scontri diretti. Proprio l’ultimo, disputato durante la scorsa edizione dell’evento monegasco, ha visto trionfare l’azzurro, che si impose in rimonta dopo quasi tre ore di battaglia. Anche in quella circostanza si trattava di un terzo turno. Secondo le quote dei bookmakers sarà il campionissimo serbo a partire nettamente con i favori del pronostico. L’allievo di coach Tartarini cercherà di giocare con la mente ed il braccio sgombri e, in caso di un nuovo clamoroso exploit, si regalerebbe un quarto di finale non impossibile contro il vincente del derby australiano che vedrà opposti Alex De Minaur, undicesima testa di serie, oppure Alexei Popyrin.

SEGUI IL LIVE DI MUSETTI-DJOKOVIC

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI