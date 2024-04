Musetti-Djokovic in tv: data, orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Montecarlo 2024

Lorenzo Musetti se la vedrà contro Novak Djokovic nel terzo turno del Masters 1000 di Montecarlo 2024, torneo di scena sui campi in terra rossa del Principato. Vince e soprattutto convicne il tennista carrarino, protagonista di due belle vittorie fin qui nel torneo monegasco: senza cedere un set, l’azzurro ha fatto fuori prima Taylor Fritz e poi Arthur Fils. Ora, come un anno fa, un ottavo di finale tutto da godersi contro il numero uno al mondo. In quell’occasione a vincere fu proprio Musetti, in rimonta contro un Djokovic di certo non nella migliore giornata della carriera. Vedremo quale ‘Nole’ si presenterà in campo questa volta, ma con il ritorno della terra battuta Lorenzo ha iniziato a riacquisire fiducia.

Musetti e Djokovic scenderanno in campo giovedì 11 aprile ad orario ancora da definire.