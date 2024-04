Musetti-Borges oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Estoril 2024

Lorenzo Musetti se la vedrà contro Nuno Borges nel secondo turno dell’ATP 250 di Estoril 2024, torneo di scena sui campi in terra battuta della città portoghese. Per il carrarino, testa di serie numero tre e beneficiario di un bye al debutto, si tratta dell’esordio stagionale sulla propria superficie preferita. Davanti a lui c’è subito un cliente ostico come il top settanta di Maia, padrone di casa e che al primo ostacolo ha annullato un match point al qualificato francese Lucas Pouille prima di prevalere in rimonta e dopo quasi due ore e mezza di contesa. Tra i due giocatori non ci sono precedenti, con Musetti che partirà abbondantemente favorito secondo le quote dei bookmakers. Attenzione, tuttavia, all’ottimo stato di forma del lusitano, che pochi giorni fa ha trionfato nel Challenger di Phoenix (cemento outdoor) prevalendo in finale sull’altro azzurro Matteo Berrettini. In palio per Musetti c’è l’accesso ai quarti di finale contro uno tra il transalpino Arthur Fils oppure il cileno Cristian Garin.

