Muchova-Sabalenka oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Cincinnati 2023

Karolina Muchova affronterà Aryna Sabalenka nella semifinale del WTA 1000 di Cincinnati 2023, torneo in programma dal 13 al 20 agosto. La talentuosa tennista ceca prosegue la miglior stagione della sua carriera, in cui può vantare anche una finale slam raggiunta a Parigi. Un po’ fortunata ieri, quando la connazionale Bouzkova ha dovuto alzare bandiera bianca dopo solamente tre games, ma la ventiseienne ha dimostrato di meritare certi palcoscenici e per la prima volta giocherà una semifinale a livello 1000 dopo che si era fermata in tre occasioni ai quarti di finale. Oggi il rematch dell’incredibile semi dell’ultimo Roland Garros, quando dop otre ore Muchova riuscì ad estromettere dal torneo la seconda testa di serie. Un match che promette spettacolo.

Muchova e Sabalenka scenderanno in campo oggi, sabato 19 agosto, alle ore 19:30.