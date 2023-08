Djokovic-Zverev stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Cincinnati 2023

Novak Djokovic se la vedrà contro Alexander Zverev nella seconda semifinale del Masters 1000 di Cincinnati 2023 (Stati Uniti), torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città a stelle e strisce. Il serbo sta sempre di più aumentando i giri del proprio motore. Ai quarti di finale, infatti, è arrivata una splendida vittoria contro lo statunitense Taylor Fritz. Buon momento di forma anche per il tedesco, che questa settimana agli ottavi ha fatto fuori un avversario del calibro del russo Daniil Medvedev. Djokovic, forte di un vantaggio per 7-4 negli scontri diretti, partirà con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers. Il teutonico, tuttavia, ha sempre dimostrato (quando in forma) di poter sempre mettere in difficoltà il muro eretto dal campione balcanico. In palio c’è una finale contro uno tra lo spagnolo Carlos Alcaraz oppure il polacco Hubert Hurkacz, impegnati nella prima semifinale.

PROGRAMMA E COPERTURA

TABELLONE

MONTEPREMI

Djokovic e Zverev scenderanno in campo nella notte tra sabato 19 e domenica 20 agosto. I due giocatori sono pianificati come quarto e penultimo incontro della giornata sul Center Court con inizio fissato non prima delle ore 00.00 italiane (le 21.00 locali). La diretta televisiva è affidata a Sky Sport. Questo monitora l’appuntamento canadese attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Summer (201) e Sky Sport Tennis (203). Sarà disponibile anche una live streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il penultimo atto tra Djokovic e Zverev garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.