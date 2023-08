Alcaraz-Hurkacz oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Cincinnati 2023

Carlos Alcaraz se la vedrà contro Hubert Hurkacz nella prima semifinale del Masters 1000 di Cincinnati 2023 (Stati Uniti), torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città a stelle e strisce. Entrambi arrivano da un successo contro un qualificato australiano. L’allievo di Juan Carlos Ferrero ha dovuto sudare più del previsto su Max Purcell mentre il bombardiere polacco è riuscito a domare in due parziali Alexei Popyrin. Lo spagnolo conduce per 2-0 negli scontri diretti. L’ultimo è andato in scena proprio la settimana scorsa a Toronto. Erano gli ottavi di finale e Alcaraz si è imposto solamente in rimonta e al tie-break del terzo e decisivo set. Il campioncino iberico partirà favorito secondo le quote dei bookmakers. Attenzione, però, a Hurkacz, che con il suo grande servizio ha dimostrato di poter impensierire la solidità dell’avversario. In palio per il vincitore c’è la finalissima contro uno tra il serbo Novak Djokovic oppure il tedesco Alexander Zverev, impegnati nella notte italiana nella seconda semifinale.

Alcaraz e Hurkacz scenderanno in campo oggi (sabato 19 agosto). I due giocatori sono pianificati come terzo incontro della giornata sul Center Court con inizio fissato non prima delle ore 21.00 italiane (le 15.00 locali). La diretta televisiva è affidata a Sky Sport. Questo monitora l’appuntamento canadese attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Summer (201) e Sky Sport Tennis (203). Sarà disponibile anche una live streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il penultimo atto tra Alcaraz e Hurkacz garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.