Sport in tv oggi domenica 19 novembre: programma e orari di tutti gli eventi

Definito il programma e il palinsesto completo dello sport in tv per la giornata di domenica 19 novembre. Si parte con Las Vegas, sede del penultimo GP della stagione di Formula 1: la partenza è alle ore 07:00 italiane. Nel pomeriggio e in serata invece spazio alla MotoGP dal Qatar, con Bagnaia che lotta per il Mondiale. Questa domenica è anche il giorno dell’atto conclusivo delle ATP Finals da Torino. Si spera che possa anche andare in scena la discesa libera femminile da Zermatt/Cervinia. Poi tanto volley e basket, senza dimenticare il calcio con le qualificazioni ad Euro 2024.