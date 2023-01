Gelbison-Avellino oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Ecco tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e streaming di Gelbison-Avellino, match valevole per la ventunesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. Tre pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque sfide per i padroni di casa, che hanno bisogno di rialzare la testa per mantenere le dovute distanze dalla zona retrocessione. I biancoverdi, invece, hanno ottenuto tre vittorie nelle ultime quattro gare e sperano di continuare a scalare ulteriormente la graduatoria. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 7 gennaio alle ore 14:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports e nella Diretta Gol di Sky Sport.

