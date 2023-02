Nba 2022/2023: Memphis affonda sotto i colpi di Lillard, Boston spazza via Brooklyn

Otto le partite NBA andate in scena nella notte italiana tra mercoledì e giovedì, con la nona – Detroit contro Washington – posticipata perché i Pistons sono rimasti bloccati a Dallas a causa delle difficili condizioni metereologiche. A Est i Boston Celtics dominano in gran stile il big match contro dei Brooklyn Nets molto rimaneggiati a causa delle assenze. Al solito Jayson Tatum (31) e Jaylen Brown (26) sono stati i migliori marcatori della serata nel 139-96 finale. A Paolo Banchero (13 punti) e ai suoi Orlando Magic non riesce il secondo colpaccio consecutivo contro i Philadelphia 76ers, che si impongono 105-94 grazie ai 28 di Embiid e la quasi tripla doppia da 26+9+10 di Harden.

RISULTATI E CLASSIFICHE

Continua il periodo difficile dei Memphis Grizzlies, che cadono in casa 112-122 contro i Portland Trail Blazers sotto i 42 punti, 8 rimbalzi e 10 assist di Damian Lillard. Ora la franchigia del Tennessee deve iniziare a guardarsi le spalle dai Sacramento Kings, vittoriosi 109-119 a San Antonio e distanti solo due partite e mezzo dalla seconda piazza della Western. Nelle posizioni centrali continua la bagarre più totale. Minnesota sorprende 119-114 all’overtime i Golden State Warriors, mentre gli Utah Jazz si impongono 131-128 sui Toronto Raptors. Sconfitta sorprendere per gli Oklahoma City Thunder con il punteggio di 112-106 contro gli Houston Rockets, mentre cadono in maniera clamorosa i Phoenix Suns sconfitti in casa per 100-132 dagli Atlanta Hawks. La buona notizie è che già da giovedì potrebbe tornare in campo Devin Booker dopo più di un mese di stop.

Notte tra martedì mercoledì 1 e giovedì 2 febbraio

Philadelphia 76ers – Orlando Magic 105-94

Memphis Grizzlies – Portland Trail Blazers 112-122

Boston Celtics – Brooklyn Nets 139-96

Houston Rockets – Oklahoma City Thunder 112-106

Minnesota Timberwolves – Golden State Warriors 119-114 OT

San Antonio Spurs – Sacramento Kings 109-119

Utah Jazz – Toronto Raptors 131-128

Phoenix Suns – Atlanta Hawks 100-132