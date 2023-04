Monopoli-Latina oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Monopoli-Latina, match valevole per la trentacinquesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. La compagine biancoverde, dopo aver subito quattro sconfitte consecutive, ha bisogno di rialzare la testa per evitare di perdere altre posizioni in classifica che potrebbero costarle i playoff. I nerazzurri, dal canto loro, hanno ottenuto una sola vittoria nelle ultime sette sfide e sperano di rialzare la testa. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 2 aprile alle ore 14:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports e nella Diretta Gol di Sky Sport con telecronaca di Calogero Destro.

