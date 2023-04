F1 GP Australia 2023, Leclerc: “Terzo weekend in cui va tutto storto, spero che Sainz rimonti”

Charles Leclerc ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il ritiro nel GP d’Australia 2023 di F1, arrivato già al primo giro: “Dopo la qualifica avevo messo la frustrazione da parte, sapevo che la gara sarebbe stata lunga. In curva 1 ero stato molto attento, mentre in curva 3 c’era spazio, perciò sono andato all’esterno. Alonso ha dovuto frenare perché c’erano alcune macchine davanti, e anche Lance ha frenato finendo per toccarmi. Non è colpa sua, ma ovviamente c’è molta frustrazione“.

Il pilota della Ferrari ha poi aggiunto: “Ormai sono tre weekend in cui va tutto storto tra problemi e penalità. La stagione lunga, ma dobbiamo riprenderci a Baku“. Infine, sulle polemiche con il compagno di squadra Carlos Sainz: “C’è stato un problema di comunicazione, non c’è bisogno di andare oltre. Anche lui è stato molto sfortunato adesso, speriamo che abbia il passo per rimontare“.