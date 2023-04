Fidelis Andria-Turris oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Fidelis Andria-Turris, match valevole per la trentacinquesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. La formazione pugliese versa all’ultimo posto in classifica e, dopo la sconfitta contro il Giugliano, ha bisogno di tornare al successo per continuare a sperare nella salvezza. La compagine campana, invece, ha perso soltanto una partita nelle ultime sei e spera di dare continuità alla sua striscia positiva. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 2 aprile alle ore 17:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports e nella Diretta Gol di Sky Sport con telecronaca di Calogero Destro.

