Monopoli-Gelbison oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Monopoli-Gelbison, match valevole per la trentottesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. I biancoverdi padroni di casa, dopo la sconfitta subita con il Pescara, sperano di tornare al successo per chiudere al meglio la regular season in vista dei playoff. La formazione ospite, dal suo canto, ha bisogno di portare a casa i tre punti per provare a guadagnare qualche posizioni in ottica di un playout ormai certo. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 23 aprile alle ore 17:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports.

