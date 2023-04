Milan, mancano i gol da palle inattive: solo Torino e Samp fanno peggio

Quando la stagione avanza, gli impegni si susseguono, la fatica sale e la lucidità è un tesoro prezioso da custodire con cura, i punti iniziano a valere doppio. Tra aprile e maggio, le cosiddette ‘partite sporche’ hanno un sapore del tutto diverso da quelle di inizio stagione. Se una vittoria per 1-0 su un episodio fortuito a settembre è un campanello d’allarme, a fine stagione è di fatto il segno di una squadra che non molla mai. Anche i calci piazzati in tal senso sono un assist da sfruttare, ma il Milan di Stefano Pioli, alle prese con un tour de force di (almeno) dodici partite, proprio non sembra saperlo capitalizzare. Escludendo i rigori, sono solamente quattro le reti nate sugli sviluppi di palle inattive per i rossoneri. A quota tre, solo Torino e Sampdoria hanno fatto peggio. Al contrario i gol incassati da calcio da fermo sono 9. Insomma, calci di punizione e calci d’angoli condizionano in negativo la classifica del Milan. Basti pensare che la gara che più di tutte ha allontanato i rossoneri dalla corsa Scudetto, quel Milan-Roma del 2-2, si è chiusa con due calci piazzati letali per Pioli. Ad onor del vero, il Milan batte pochi angoli: 134, con 12 squadre che ne calciano di più in Serie A. Un dato da considerare e che può essere invertito nel match contro il Lecce, una delle squadre che sui calci d’angoli è tutto fuorché impenetrabile. Stefano Pioli si affida anche a questo in vista di un impegno che deve offrire subito l’occasione per ripartire dopo l’euforia Champions e l’attesa per l’euroderby. Il Milan ha pareggiato nelle ultime due giornate di campionato disputate dopo un turno di Champions League e un passo falso contro il Lecce rappresenterebbe una battuta d’arresto imperdonabile in un turno in cui Roma e Juventus sfidano rispettivamente Atalanta e Napoli. Niente turn over, ma una rotazione vitale: Giroud va verso il riposo, Rebic è favorito su Origi. A proposito di riscatti e di trend da invertire, il bomber di scorta, a prescindere dal nome, finora è mancato. Due gol per l’ex Liverpool, tre per il croato. Serve di più in un rush finale in cui ogni risultato pesa come un macigno.