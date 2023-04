Potenza-Catanzaro oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Potenza-Catanzaro, match valevole per la trentottesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. I padroni di casa, dopo le recenti battute di arresto, sperano di ottenere un importante successo che potrebbe consentire loro di qualificarsi per i playoff. I giallorossi, invece, sono promossi in Serie B da tempo e vogliono provare a chiudere la stagione alla mostruosa quota di 99 punti. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 23 aprile alle ore 17:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports.

