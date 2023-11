Carrarese-Spal oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Carrarese-Spal, match valevole per la quattordicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La Carrarese è lanciatissima verso le primissime posizioni della classifica con un periodo di forma veramente importante e che i padroni di casa intendono continuare. L’avversario prossimo è la Spal, che non ha iniziato benissimo, per usare un eufemismo, la stagione. Si parte alle 16.15 con il match che sarà in diretta su Sky Sport 254 e NOW.