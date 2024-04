Mondiali marcia a squadre Antalya 2024 oggi in tv: orari e diretta streaming

Al via oggi domenica 21 aprile i Mondiali di marcia a squadre 2024, in programma ad Antalya, in Turchia: ecco le informazioni per seguire tutte le gare. Grande attesa per la rassegna iridata a squadre, importante banco di prova in vista dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Primo test per la staffetta mista sulla distanza di maratona, specialità che esordirà alle Olimpiadi il prossimo 7 agosto. Le prime 22 squadre classificate in Turchia si qualificheranno alle Olimpiadi, dove ci saranno al via in tutto 25 nazioni, con 5 Paesi avranno la possibilità di qualificare anche una seconda staffetta. L’Italia si presenta ai Mondiali a squadre con 20 atleti, schierando nella staffetta mista i campioni olimpici Antonella Palmisano e Massimo Stano e gli altri due azzurri Francesco Fortunato e Valentina Trapletti. Di seguito tutte le informazioni necessarie per seguire le gare, che prenderanno il via alle 6.00 ora italiana.

CALENDARIO COMPLETO 2024 DI ATLETICA: TUTTI GLI EVENTI

PARIGI 2024, QUALIFICAZIONI ATLETICA: COME FUNZIONANO

OLIMPIADI PARIGI 2024: TUTTI GLI ITALIANI QUALIFICATI

STREAMING E TV – I Mondiali a squadre di marcia di Antalya sono visibili in diretta tv in chiaro su Rai Sport + HD e in streaming su Rai Play dalle ore 8.05 alle 11.55, e anche in differita alle ore 23.10 di domenica 21 aprile. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con dirette testuali, cronache e tutti i risultati in tempo reale per non perdersi nessuna emozione di questa rassegna iridata.