Modena-Venezia oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Modena-Venezia, match del Braglia valevole per l’ottava giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. I ragazzi allenati da Paolo Bianco sono reduci dal pareggio a reti inviolate contro il Sudtirol e ora tornano tra le mura amiche per provare a tornare al successo, in modo tale da restare nelle posizioni di vertice. La formazione lagunare, invece, nel turno infrasettimanale ha perso contro il Palermo e ora vuole immediatamente rialzare la testa. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 30 settembre alle ore 14:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

