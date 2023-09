Roma-Frosinone, Mourinho oggi in conferenza stampa: data, orario e diretta tv

Jose Mourinho parlerà oggi in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Frosinone, match valevole per la settima giornata di Serie A 2023/2024: ecco di seguito le informazioni su canale, orario e diretta tv e streaming. Dopo la pesantissima sconfitta subito al Ferraris contro il Genoa, c’è attesa per conoscere le parole del tecnico portoghese . Si parte alle ore 14:30 di sabato 30 settembre, diretta tv e streaming sul canale Youtube giallorosso, diretta testuale come di consueto su Sportface.

