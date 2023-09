Feralpisalò-Spezia oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

Tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Feralpisalò-Spezia, match valevole per l’ottava giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. Gli uomini di Stefano Vecchi, dopo aver ottenuto la loro prima storica vittoria in cadetteria contro il Lecco, sperano di regalare una gioia anche ai loro tifosi di casa. La compagine bianconera, invece, arriva dal pareggio per 0-0 contro il Brescia e vorrebbe trovare la sua prima vittoria stagionale. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 30 settembre alle ore 14:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

SITO SERIE B

RISULTATI E CLASSIFICA