Modena-Ascoli oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

Tutte le informazioni inerenti la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Modena-Ascoli, match del Mapei Stadium valevole per la seconda giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. I padroni di casa sono al loro esordio in campionato dato che nel primo turno hanno riposato in attesa della sentenza sui ripescaggi: l’obiettivo è partire con il piede giusto. I marchigiani, invece, sono reduci dalla sconfitta contro il Cosenza e vogliono rialzare la testa, anche se dovranno fare a meno di ben tre giocatori squalificati. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 26 agosto alle ore 20:30; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

