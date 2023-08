Milan-Torino, programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Milan-Torino, match valido per la seconda giornata di Serie A 2023/2024. Al Meazza i rossoneri, reduci dalla grande vittoria dell’esordio, ospitano i granata che hanno invece pareggiato tra le mura amiche e che per questo cercano un successo prestigioso per iniziare con l’entusiasmo che invece i padroni di casa vivono da tutta l’estate. Chi vincerà? Si parte alle ore 20.45 di sabato 26 agosto.

Milan-Torino sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Riccardo Mancini e Alessandro Budel e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani.

