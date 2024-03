Milano-Firenze oggi in tv: canale, orario e diretta streaming A1 Femminile 2023/2024 volley

Tutto pronto per Milano-Firenze, partita valevole per la dodicesima e penultima giornata di ritorno della Serie A1 Femminile 2023/2024 di volley. La formazione meneghina, reduce dal successo infrasettimanale nella semifinale di andata di Champions League contro il Fenerbahce Istanbul, torna sul campo di casa per conquistare un altro successo e provare ad avvantaggiarsi in vista dei Playoff. Le ragazze di Marco Gaspari, infatti, sono terze in classifica ad un solo punto dal secondo posto di Scandicci e vogliono guadagnare quella posizione per godere un accoppiamento più agevole, almeno sulla carta.

Dall’altra parte della rete c’è la squadra di Carlo Parisi, che arrivano dalla splendida vittoria sul campo di Chieri e vanno a caccia di un’altra grande prestazione per mettere in difficoltà una delle squadre più attrezzate del campionato. Le bisontine sono decime in classifica ed ormai fuori dai Playoff, ma vogliono chiudere con il sorriso la stagione. Si preannuncia spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 17.00 di sabato 16 marzo all’Allianz Cloud di Milano. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Allianz Vero Volley Milano-Il Bisonte Firenze della Serie A1 Femminile 2023/2024 di volley.

STREAMING E TV – La partita Milano-Firenze della Serie A1 Femminile 2023/2024 di volley sarà visibile in diretta streaming in esclusiva su volleyballworld.tv, la piattaforma della federazione mondiale a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi alcuna emozione.