Vuelta 2023, risultati e classifica prima tappa cronometro: vince il Team Dsm, Milesi maglia rossa

I risultati e la classifica della prima tappa della Vuelta a Espana 2023, che si è aperta con la cronometro a squadre di 14,8 chilometri per le vie del centro di Barcellona. La vittoria va al Team Dsm, che trionfa con il crono di 17:30. Battuta di mezzo secondo (0.55 per la precisione) la Movistar del beniamino di casa Enric Mas, mentre al terzo posto c’è la EF Education Post, staccata di 6 secondi. La prima frazione di quest’edizione numero 78 della corsa spagnola parla anche italiano dato che a vestire la maglia rossa è l’azzurro Lorenzo Milesi, il primo della sua squadra a tagliare il traguardo. Per quanto riguarda i big, indietro Jonas Vingegaard (vittima di una foratura) e Roglic, entrambi a 32″, così come Thomas (+20″) e Ayuso (+38″). Sorridono invece proprio Mas ed Evenepoel. Giornata difficile anche per Filippo Ganna, che ha forato e non è rientrato tra i cinque della sua squadra che hanno tagliato per primi il traguardo.

1. Team Dsm 17″30

2. Movistar Team +00″00

3. EF Education Post +00″06

4. Soudal Quick Step ”

5. Groupama-FDJ ”

6. Bahrain Victorious +00″10

7. Astana Team +00″17

8. Ineos Grenadiers +00″20

9. Cofidis +00″22

10. Bora-Hansgrohe +00″28