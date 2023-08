Serie A 2023/2024, seconda giornata: programma e telecronisti Dazn e Sky

Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky della seconda giornata di Serie A 2023/2024. Nuovo turno di campionato a mercato aperto e le squadre sono dei cantieri aperti, ma non si possono perdere punti per strada. La Juventus ospita il Bologna, la Roma fa visita al Verona, il Milan attende il Torino, la Lazio in casa contro il Genoa, Inter che gioca sul campo del Cagliari e Napoli tra le mura amiche col Sassuolo. Di seguito ecco la programmazione sulle due emittenti che detengono i diritti tv.

Sabato 26 agosto 2023

ore 18.30 Frosinone-Atalanta

su Dazn

Telecronaca: Federico Zanon e Fabio Bazzani

su Sky

Telecronaca: Dario Massara e Lorenzo Minotti

ore 18.30 Monza-Empoli

su Dazn

Telecronaca: Luca Farina e Stefan Schwoch

ore 20.45 Verona-Roma

su Dazn

Telecronaca: Dario Mastroianni ed Emanuele Giaccherini

ore 20.45 Milan-Torino

su Dazn

Telecronaca: Riccardo Mancini e Alessandro Budel

su Sky

Telecronaca: Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani

Domenica 27 agosto 2023

ore 18.30 Juventus-Bologna

su Dazn

Telecronaca: Ricky Buscaglia e Andrea Stramaccioni

ore 18.30 Fiorentina-Lecce

su Dazn

Telecronaca: Alberto Santi e Marco Parolo

ore 20.45 Napoli-Sassuolo

su Dazn

Telecronaca: Pierluigi Pardo e Dario Marcolin

ore 20.45 Lazio-Genoa

su Dazn

Telecronaca: Edoardo Testoni e Valon Behrami

su Sky

Telecronaca: Riccardo Gentile e Nando Orsi

Lunedì 28 agosto 2023

ore 18.30 Salernitana-Udinese

su Dazn

Telecronaca: Gabriele Giustiniani e Manuel Pasqual

ore 20.45 Cagliari-Inter

su Dazn

Telecronaca: Stefano Borghi e Massimo Gobbi