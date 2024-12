Ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e streaming di Milan-Stella Rossa, match valevole per la sesta giornata della fase campionato di Youth League 2024/2025. La formazione rossonera arriva dalla vittoria dello scorso turno contro lo Slovan Bratislava e ha intenzione di dare seguito a quel risultato per recuperare altre posizioni in classifica e mettere nel mirino la qualificazione ai playoff del torneo. In questo momento il passaggio del turno per la squadra meneghina è appeso ad un filo e da ora fino alla fine della fase campionato sarà vietato sbagliare per evitare di fallire l’obiettivo minimo.

Milan-Stella Rossa, come seguire il match

VAI ALLA DIRETTA TESTUALE

La compagine serba, dal suo canto, finora ha conquistato soltanto due punti e spera di ben figurare in questo appuntamento per regalarsi un’ulteriore chance di playoff. Nonostante una classifica deficitaria, la Stella Rossa è una squadra da non sottovalutare perché ha dimostrato di potere mettere in difficoltà chiunque. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 11 dicembre alle ore 14:00 e al momento non è prevista una copertura televisiva, ma non è da escludere che la sfida possa essere seguita sul sito Uefa.it. Sportface.it seguirà l’evento attraverso un live testuale e fornirà diversi approfondimenti sulla sfida.