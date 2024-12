Il programma e i telecronisti su Sky Sport di Benfica-Bologna, match valido per la sesta giornata della Champions League 2024/2025. Ultime residue speranze di qualificazione come una delle ventiquattro per i felsinei, che però ora devono vincerle tutte. E la prima è una complicatissima sfida in casa dei lusitani in un Da Luz sempre bollente. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento fissato alle ore 21 di mercoledì 11 dicembre.

I TELECRONISTI DI BENFICA-BOLOGNA

Benfica-Bologna sarà visibile su Sky Sport Arena con la telecronaca di Stefano Borghi e Giancarlo Marocchi.