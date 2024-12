Il programma e i telecronisti su Prime Video di Juventus-Manchester City, match valido per la sesta giornata della Champions League 2024/2025. Si scende in campo all’Allianz Stadium in uno scontro tra formazioni in difficoltà: è una sorta di spareggio per non complicare le cose in ottica qualificazione, chi vince potrebbe anche ambire a qualificarsi tra le migliori otto. Serve un segnale da parte della Vecchia Signora, ma anche i Cizitens hanno bisogno del riscatto, chi vincerà? Si parte alle ore 21 di mercoledì 11 dicembre.

I TELECRONISTI DI JUVENTUS-MANCHESTER CITY

Juventus-Manchester City ssarà visibile su Amazon Prime Video con la telecronaca di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.