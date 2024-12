La diretta live di Milan-Stella Rossa, match valido per la sesta e ultima giornata della Youth League 2024/2025 per quanto riguarda la fase del girone. Allo stadio Felice Chinetti di Solbiate Arno i rossoneri cercano una vittoria contro i pari età serbi, se possibile con un ampio scarto, questo perché vanno a caccia della qualificazione ai sedicesimi di finale del torneo e per farlo dovranno scalare posizioni, essendo al momento venticinquesimi e dunque fuori dalla top-22 della classifica unica. Con un successo le chance di entrare nella griglia di chi avanza ai sedicesimi si alzano e non poco, ma il destino non è interamente nelle mani dell’U20 del Diavolo.

Non sarà dunque facile per i ragazzi di Federico Guidi, ma serve una prova di forza e uno scatto d’orgoglio per proseguire il proprio cammino in questa manifestazione Uefa. D’altro canto, gli ospiti sono tra le peggiori squadre del torneo e soprattutto anche in caso di vittoria sanno già di non potersi qualificare, ma venderanno comunque cara la pelle per non salutare senza nemmeno una vittoria. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento fissato alle ore 14 di mercoledì 11 dicembre.

MILAN-STELLA ROSSA 1-3 (45′ Kostov, 58′ rig. Sljivic, 64′ Jovanovic, 85′ Mancioppi)

FINISCE QUI: brutto ko interno per il Milan, che dice così addio alla competizione. Vince 3-1 la Stella Rossa

90′ – 4′ di recupero

87′ – ESPULSO PERERA! Gesto senza senso del terzino rossonero, che rifila un calcio all’avversario: cartellino rosso e anche il Milan finirà in 10!

85′ – ACCORCIA LE DISTANZE IL MILAN! Azione confusa nell’area di rigore dei serbi, risolve tutto Mancioppi che batte a rete per il 3-1!

73′- Triplo cambio nel Milan: Perin, Liberali e Ibrahimovic fuori, dentro Mancioppi, Perina e Lontani

71′ – Accenno di rissa tra Bakoune e Rankovic: ammoniti entrambi

70′ – ESPULSO JOVANOVIC! Secondo giallo per un fallo su Comotto per l’autore del 3-1, che finisce anzitempo la sua gara e lascia la Stella Rossa in 10!

65′ – Giallo per Jovanovic, che si è tolto la maglia nell’esultanza

64′ – TRIS STELLA ROSSA! Gran gol di Jovanovic! Fa tutto da solo il numero 7, che si accentra dalla destra e lascia partire un mancino che trova l’angolo e il 3-0!

58′ – REALIZZA SLJIVIC! Rigore perfetto del capitano dei biancorossi, Longoni spiazzato e 2-0 Stella Rossa!

57′ – CALCIO DI RIGORE PER LA STELLA ROSSA! Contatto tra Jovanovic e Longoni, l’arbitro indica il dischetto!

55′ – Giallo anche per Sljivic

49′ – Ammonito Sremcevic

47′ – Doppio cambio all’intervallo per Guidi: fuori Bonomi e Parmiggiani, dentro Scotti e Colombo

46′ – Al via la ripresa!

FINE PRIMO TEMPO

45′ – STELLA ROSSA IN VANTAGGIO! Jovanovic serve Kostov a rimorchio, che dai pressi del dischetto trova la rete che sblocca il match: 1-0 ospite!

45′ – Ci sarà 1′ di recupero

37′ – Giallo per Stojkovic

28′ – LIBERALI! Si rivede il Milan: gran tiro dalla distanza, palla a lato di un soffio!

26′ – Djordjevic! Altro tiro da fuori, palla a lato di poco!

24′ – Rankovic! Ci prova dalla distanza, para in angolo Longoni

13′ – Ammonito Perin, primo giallo del match

12′ – RANKOVIC! Vicinissimi al vantaggio gli ospiti con il colpo di testa di Rankovic da pochi passi: un miracolo di Longoni salva i rossoneri!

2′ – TRAVERSA DEL MILAN! Subito pericolosissimi i rossoneri: cross di Liberali, colpo di testa di Ibrahimovic e palla che sbatte sul montante alto!

1′ – Fischio d’inizio: è cominciato il match!

13.55 – Buon pomeriggio amici di Sportface e benvenuti alla diretta testuale di Milan-Stella Rossa di Youth League!