Milan-Roma, Mourinho in conferenza stampa: orario, tv e streaming

Alle 11:00 di sabato 13 gennaio Josè Mourinho parlerà in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Roma, big match della ventesima giornata di Serie A 2023/2024. A San Siro la squadra giallorossa è chiamata a reagire dopo la brutta prestazione e l’eliminazione in Coppa Italia contro la Lazio. Lo Special One vuole avvicinarsi alle prime quattro e spera di scacciare le critiche rivolte alla squadra in questa settimana. Tante le assenze, con l’infermeria che resta un tema caldo a Trigoria. Ma si parlerà probabilmente anche di mercato, futuro, rapporto con la presidenza e con gli arbitri. La conferenza stampa sarà trasmessa in diretta streaming sui canali social del club giallorosso (Youtube, Facebook, Twitter). Sportface.it vi offrirà una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale.

SEGUI IL LIVE