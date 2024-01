Discesa femminile Altenmarkt-Zauchensee 2024 oggi in tv: orario, canale e diretta streaming

A che ora e come seguire la discesa femminile di Altenmarkt-Zauchensee 2024, appuntamento valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino. L’Italia vuole invertire la rotta dopo il deludente Super-G del venerdì, che ha visto rispettivamente il quarto ed il quinto posto di Federica Brignone e Marta Bassino e la caduta di Sofia Goggia. Insieme alle tre campionesse sono presenti altre sei azzurre: Laura Pirovano, Teresa Runggaldier, Monica Zanoner, Nadia Delago, Nicol Delago e Vicky Bernardi. Assenti la statunitense Mikaela Shiffrin e la slovacca Petra Vlhova. La prima gara, tuttavia, ha dimostrato che la concorrenza è ugualmente alta. Sono agguerrite, infatti, le austriache Cornelia Huetter e Mirjam Puchner, la norvegese Kajsa Vickhoff Lie, la slovena Ilka Stuhec e le svizzere Corinne Suter e Lara Gut-Behrami.

La discesa femminile di Altenmarkt-Zauchensee 2024 è in programma per la giornata di oggi (sabato 13 gennaio), con inizio fissato a partire dalle ore 10.45. La diretta televisiva è affidata a Eurosport 1 HD (canale 210 di Sky) e a Rai Due. Prevista anche una diretta streaming attraverso le piattaforme di riferimento Discovery +, Sky Go, NOW, DAZN e (gratuitamente) Rai Play. In alternativa, anche Sportface.it seguirà la gara, fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole di tutti i principali protagonisti.