Triestina-Albinoleffe oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Triestina-Albinoleffe sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match della ventunesima giornata di Serie C 2023/2024. Nel girone A scontro di alta classifica tra gli alabardati terzi e con ancora residue ambizioni di promozione diretta e i lombardi che occupano la nona posizione e vogliono difenderla in chiave playoff. Chi vincerà allo stadio Nereo Rocco? Appuntamento fissato alle ore 18.30 di sabato 13 gennaio, diretta tv su Sky Sport 253 e streaming su Sky Go, streaming anche su NOW.