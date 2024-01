Milan-Roma, Mourinho in conferenza stampa (DIRETTA)

Alle 11:00 di sabato 13 gennaio Josè Mourinho interverrà in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Roma, match della ventesima giornata di Serie A 2023/2024. L’allenatore giallorosso è pronto a fare il punto della situazione nel momento più delicato della sua esperienza nella Capitale. La sconfitta contro la Lazio nel derby ha aperto la contestazione dei tifosi e anche la sua panchina, in caso di ko a San Siro, rischierebbe di essere tutt’altro che solida. Gli altri temi, oltre alla partita col Milan, riguardano il mercato e il futuro. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale.

