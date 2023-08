Milan-Novara oggi in tv: data, orario e diretta streaming Amichevole 2023

the_ad id=”445341″]

Tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Milan-Novara, match amichevole che rappresenta l’ultimo test dei rossoneri prima dell’esordio nel campionato di Serie A 2023/2024. La compagine nerazzurra guidata da Stefano Pioli, dopo le tre precedenti amichevoli disputate durante questa settimana, è pronta per mettere altri minuti nelle gambe. Dopo questo match si inizierà a fare sul serio con la prima giornata di campionato contro il Bologna. La partita andrà in scena alle ore 10:30 di domenica 13 agosto e sarà trasmessa in diretta tv da Sky Sport, mentre lo streaming sarà affidato a SkyGo. Sportface.it non vi lascerà soli e seguirà l’evento con una diretta testuale, il tabellino e diversi approfondimenti.