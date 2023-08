Real Madrid, altro infortunio shock: anche Eder Militao ha riportato la rottura del crociato

Giorni terribili al Real Madrid. Dopo la rottura del crociato riportata da Thibaut Courtois nei giorni scorsi, è di quest’oggi la notizia di un altro infortunio che terrà un giocatore dei Blancos lontano dai campi per parecchi mesi. Si tratta di Eder Militao. Al brasiliano gli è stata diagnosticata una rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il giocatore sarà operato nei prossimi giorni. Grane su grande quindi per Carlo Ancelotti che ieri ha portato a casa la prima vittoria stagionale, vincendo in casa dell’Athletic Bilbao.