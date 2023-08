Mondiali Glasgow 2023, ciclismo su strada: percorso prova in linea Donne Elite

Domenica 13 agosto si disputa la prova in linea delle Donne Elite del ciclismo su strada. Il percorso scozzese si presenta abbastanza semplice dal punto di vista altimetrico, ma tecnico e tortuoso nel circuito finale. Si parte da Loch Lomond per arrivare a Glasgow dopo 154 chilometri, con la prima parte in linea a la seconda nel circuito da 14.3 chilometri da ripetere per sei volte. I 14.3 chilometri non presentano difficoltà altimetriche esagerate, ma ci sono vari strappi che soprattutto nell’ultimo giro potrebbe far pagare il conto a molte atlete con tutta la fatica accumulata.

STARTLIST E FAVORITE

Lo strappo principale è quello di Montrose Street (200 metri al 13%), che viene affrontato ad 1.5 chilometri dal traguardo. In generale il percorso appare adatto ad atlete tecniche, visto che ci sono molte curve a 90 gradi e servirà essere posizionati davanti per riuscire a rilanciare la bicicletta. Gli scenari più probabili sono quello di un arrivo in solitaria come visto nella prova maschile oppure quello di una volata a ranghi molto ridotti.