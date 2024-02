Milan-Napoli, Pioli in conferenza stampa oggi in tv: canale, orario e diretta streaming

Stefano Pioli parlerà in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Napoli oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming. Il tecnico emiliano presenterà i temi della partita contro gli azzurri, fondamentale per rinsaldare ulteriormente il terzo posto della classifica, rossoneri memori della beffa del Maradona col 2-2 subito di rimonta. Appuntamento per seguire le parole dell’allenatore del Diavolo alle ore 14 di sabato 10 febbraio, diretta sul canale Youtube del Milan, diretta scritta su Sportface.

