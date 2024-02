LIVE – Milan-Napoli, Pioli in conferenza stampa (DIRETTA)

La diretta live della conferenza stampa di Stefano Pioli alla vigilia di Milan-Napoli. Il tecnico rossonero parlerà alla vigilia di una partita molto importante per la formazione che si trova al terzo posto della classifica, in una terra di mezzo perché lontana dalla vetta ma con un enorme vantaggio in ottica zona Champions, battendo gli azzurri si metterebbe un solco con un’altra rivale. Appuntamento per conoscere le parole del tecnico emiliano alle ore 14 di sabato 10 febbraio.

Finisce qui la conferenza stampa di Stefano Pioli

14:20 – “Loftus Cheek? La posizione è molto importante. Sarà importante leggere la posizione degli avversari. Lo sta imparando bene”

14:19 – “Bennacer trequartista? Non credo possa essere un’idea per domani, giocherà ma partirà un po’ più basso. A me piace non avere giocatori con posizioni fisse”.

14:13 – “Camarda? Non amo i confronti e i paragoni. Ogni calciatore ha le sue caratteristiche, è troppo presto per paragonarlo a qualcuno. Sta facendo un percorso giusto per un ragazzo della sua età”

14:12 – Sulle 220 panchine in rossonero come Arrigo Sacchi: “Sacchi ha rappresentato, nella sua epoca, un allenatore fantastico, uno dei migliori, un innovatore. Raggiungerlo non può che essere gratificante, ne sono molto soddisfatto e orgoglioso”

14:10 – “Recuperi? Stanno andando tutti bene, sono situazioni da analizzare di settimana in settimana. Thiaw si è unito al gruppo e domani riposerà e non sarà convocato. Se tutto andrà bene, tornerà per la partita di Europa League. Le cose stanno andando molto bene”

14:09 – “Cartellino blu? Mi piace il ritmo, non le interruzioni. Penso che questa sia una situazione che possa portare a spiegazioni e perdite di tempo, non sono favorevole”

14:08 – “Fisicamente siamo da 10. Abbiamo lavorato bene, stiamo bene con le gambe. Avere un periodo con una sola partita a settimana ci ha aiutato. Arriveremo molto bene a questa partita”

14:07 – “I campioni come Maignan non perdono mai. O vincono o imparano”

14:05 – “Qual è il Sanremo di un allenatore? Per il Milan essere al top significa vincere qualcosa, dobbiamo puntare a quello, la competitività in campionato e in Europa League è molto alta. Ma non dobbiamo guardare troppo avanti, le stagioni si costruiscono partita dopo partita. Una canzone? Amo la musica, non ho visto Sanremo e non ho visto Zlatan. Qualsiasi cosa fa, ha successo e ce l’avrà anche da dirigente. Anche mentre lavoro ascolto la musica”

14:03 – “Bennacer? Sta bene, è tornato dopo un piccolo infortunio in Coppa d’Africa, è disponibile per giocare dal 1′. La zona nevralgica è il centrocampo. Domani entrambe le squadre schiereranno giocatori bravi nell’uno contro uno. Ma dobbiamo essere compatti in mezzo al campo per sporcare le loro giocate”

14:02 – “Ripetersi dopo aver vinto lo Scudetto non è mai facile. Bisognerà mettere in campo una prestazione di alto livello. Il nostro futuro è domani, poi penseremo al Rennes. C’è il tempo per preparare bene l’Europa League. Ora dobbiamo insistere in campionato”

14:01 – Inizia la conferenza stampa di Stefano Pioli: “La qualità non cambia, anche se non ha una grande classifica il Napoli ha numeri importanti per conclusioni, occasioni create e tiri subiti. Con Mazzarri ha cambiato qualcosa, non sappiamo se giocherà con difesa a 3 o a 4, ma rimane un avversario di qualità da affrontare con grande attenzione”

13:58 – Benvenuti! A breve la conferenza stampa di Stefano Pioli