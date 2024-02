Torres-Juventus Next Gen oggi in tv: canale, orario e streaming Serie C 2023/2024

Alle 16:15 di sabato 10 febbraio Torres e Juventus Next Gen scenderanno in campo con l’obiettivo dei tre punti. La venticinquesima giornata del girone B di Serie C offre questo incrocio tra due formazioni con obiettivi radicalmente diversi. La Torres è seconda in classifica e non vuole perdere terreno rispetto al Cesena capolista. La Juventus ha 30 punti e vuole lasciarsi definitivamente alle spalle la zona calda della classifica. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 254 e NOW.

