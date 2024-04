Milan-Inter, Inzaghi in conferenza stampa: orario, tv e streaming

Giorno di vigilia per Milan-Inter, appuntamento che può regalare lo Scudetto agli uomini di Simone Inzaghi, che interverrà in conferenza stampa alle 15:00 di oggi, domenica 21 aprile. Lunedì alle 20:45 sarà di nuovo derby e con una vittoria i nerazzurri possono assicurarsi l’aritmetica del tricolore. Si tratta del primo Scudetto per Inzaghi in carriera e il tecnico piacentino punta a renderlo indimenticabile con il successo nel derby. I temi alla vigilia non mancano. Inzaghi parlerà un’ora dopo Pioli, quindi non sono esclusi botta e risposta alla vigilia di una sfida caldissima.

Poi c’è il futuro: pochi giorni fa Inzaghi ha assicurato di voler restare all’Inter, ma c’è un mercato da pianificare e presto le parti si incontreranno per discutere della prossima stagione. Pochi dubbi invece per la formazione: difficilmente il tecnico proporrà delle novità, ma non sono escluse sorprese e per scoprirle bisognerà vivere la vigilia della gara e la rifinitura. Sarà possibile seguire la conferenza stampa di Simone Inzaghi su Inter TV, disponibile anche su Dazn, oltre che sul canale Youtube della società nerazzurra. Sportface.it vi terrà inoltre compagnia con una diretta testuale in tempo reale.