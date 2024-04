Wta Stoccarda 2024: Rybakina travolge Kostyuk in finale e conquista il terzo titolo in stagione

Prosegue la stagione da sogno di Elena Rybakina, che si è laureata campionessa del WTA 500 di Stoccarda 2024, vincendo il terzo titolo stagionale. A senso unico la finale, in cui la tennista kazaka ha sconfitto per 6-2 6-2 – in appena 71 minuti di gioco – una sfinita Marta Kostyuk, che aveva esaurito la benzina dopo aver trascorso oltre dieci ore in campo per approdare all’atto conclusivo.

MONTEPREMI

TABELLONE

Tolta la prematura sconfitta in Australia, Rybakina continua a dimostrare una costanza notevole e, dopo aver sconfitto in semifinale la due volte campionessa Swiatek, ha completato l’opera sollevando il trofeo, succedendo nell’albo d’oro alla polacca. Numero 4 del ranking, ha consolidato soprattutto il numero 2 della Race, a una manciata di punti dalla leader (sempre Swiatek). L’unica cosa che le manca per rendere perfetta questa settimana è la patente di guida, che ha ammesso di non avere, così da poter guidare la Porsche che ha vinto.