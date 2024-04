Sassuolo, Ballardini: “La peggior partita della mia gestione, ma la salvezza è possibile”

Le parole del tecnico del Sassuolo Davide Ballardini dopo la sconfitta per 3-0 contro il Lecce: “Oggi non siamo stati squadra, ma la salvezza resta a tre punti e abbiamo ancora cinque partite per poterla raggiungere. Comincio facendo i complimenti al Lecce, oggi è stato superiore a noi per copertura di campo, intensità e determinazione, hanno meritato di vincere. Noi non siamo stati squadra, mancando di attenzione e voglia, al contrario di quanto visto contro il Milan. Oggi, un po’ per la tensione un po’ per la presenza di tanti ragazzi che non sono abituati a queste partite, abbiamo commesso un passo falso, ma restiamo a tre punti dalla salvezza. Non siamo la squadra che si è vista oggi, abbiamo dei valori e da qui alla fine sono convinto che torneremo a mostrarli. Abbiamo fatto fatica con le distanze tra i reparti, ma anche con quelle tra i singoli giocatori, non aiutandoci tra noi. Dalla prossima gara certamente cambieremo qualcosa, abbiamo cinque partite per far vedere che possiamo giocarcela fino alla fine. Quella di oggi è la peggior partita della mia gestione, ma non è un problema di condizione fisica, ma legato al saper stare meglio in campo”.